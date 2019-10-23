Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ikinci Avrupa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İspanyol taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.