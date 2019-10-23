Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Askerî Olimpiyat Oyunlarında millî güreşçimiz Taha Akgül, altın madalya kazandı. Çin’de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Millî güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Türkiye’yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı da bronz madalya aldı. Üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke’yi mağlup eden Yaşarlı Türkiye’ye bir bronz madalya daha kazandırdı.

İKİNCİ OLDUK

Türkiye, böylece serbest stilde bir altın ve üç bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda önceki gün millî güreşçiler Selâhattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı. Dünya Askerî Olimpiyat Oyunlarında grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek. Dünya Askerî Olimpiyat Oyunlarında bir altın ve üç bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Millî Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.