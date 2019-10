Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadrosunda 11 yabancı bulunan Fenerbahçe’de Türk oyuncuların performansı dikkat çekiyor. Kale ve sol bek dışında, her mevkide hem yerli hem de yabancı alternatifi bulunan sarı-lacivertlilerin Denizlispor’a karşı oynadığı maçta Türk oyuncular ilk on birde çoğunluğunu ele geçirdi. Lejyonerler ilk hafta 11 formanın sekizini kaparak yerli oyunculara üstünlük sağlamış, sonraki haftalarda da yabancıların forma dağılımındaki hâkimiyeti yediye dört, altıya beş olarak devam etmişti. Ancak Denizli deplasmanında yerliler ilk on birdeki formaların altısını kaparak bu sezon bir ilke imza attı. İlk on birin gediklileri Altay, Emre, Ozan ve Tolga’ya Serdar ile Hasan Ali’nin katılmasıyla dengeler değişti.

TÜRKLER ATAKTA

Alper ve Deniz sonradan oyuna dâhil olarak Türkleri üstünlüğünü devam ettirirken, kulübedeki Harun, Sadık, Tolgay ve Mevlüt de yerli kalitesinin teminatları olarak dikkat çekti. İlk on birde görev yapan isimlerden Altay, Emre ve Ozan millî takımlarda görev alırken uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Tolga’nın, yeni form tutmaya başlayan Serdar ile Hasan Ali’nin de ay yıldızlı takımdaki yerlerini geri kazanmaları bekleniyor. Bu yoğun rekabete rağmen takım içinde samimi bir arkadaşlık ortamı olması ise sarı-lacivertlilere güç veriyor. Aynı mevkide forma mücadelesi veren oyuncular dahi birbirlerine destek olduğu F.Bahçe’de herkesin önceliği takımın başarısı, tek slogan şampiyonluk.

KREDİMİZ YOK

Antalya yenilgisi sonrası oyuncularına millî araya kadar olan dört maçta 12 puan hedefi koyan Ersun Yanal çıtayı yükseltti. “Hesapta olmayan kayıplar yaşadık” diyen tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına kadar bütün puanları toplamamız gerek. Denizli’yle başlayan galibiyetler kesintisiz devam etmeli” ifadesinde bulundu.

YANAL’IN VÂRİSİ

Eldivenlerini astıktan sonra Fenerbahçe’ye hoca olarak hizmet etmeye başlayan Volkan Demirel, antrenörlük kursuna gidiyor. Belgeleri olmadığı için kulübede yer almayan Volkan B Lisansı için eğitime başladı. Demirel “Bugüne kadar bütün hedeflerime ulaştım. Şimdiki hedefim de Fenerbahçe teknik direktörü olmak” dedi.

YAN TOP ZAAFI

Bu sezon yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken Altay Bayındır’ın yan toplardaki hataları can yaktı. Karşı karşıya pozisyonlarda çok etkili olan genç eldiven yan toplardaki eksiklerini gidermek için özel program uygulamaya başladı. Altay’a ayak çabukluğu ve koordinasyon idmanlarıyla bu açığını kapatmayı hedefliyor.

GÖNÜLLERİN KAPTANI

Fenerbahçe ve Millî Takım’ın kaptanı Emre Belözoğlu, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konan Çınar Aydın isimli minik bir taraftarı ziyaret etti. Şu anda 16 aylık olan Çınar ve ailesiyle hastanede bir araya gelen Emre, tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Kaptan, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye ettiği Çınar’ı iyileşmesinin ardından stada beklediğini ifade etti.