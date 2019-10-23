Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ayağının tozuyla kriz yaşayan futbol takımına el attı. Göreve gelir gelmez personelin ve futbolcuların alacakları için çalışmalara başlayan siyah-beyazlıların yeni patronu, birkaç gün içinde ödemeleri yapma sözü vererek Ümraniye’ye bahar havası getirdi. Ancak bu müspet havadan teknik direktör Abdullah Avcı nasibini alabilmiş değil. Ziyarette “Abdullah Avcı’nın sonuna kadar arkasındayısz’ diyen Başkan Çebi, dün Kafa Radyo’da katıldığı programda ise ince göndermelerde bulundu. Çebi, seçimi kazandığında en az ocak ayına kadar Avcı’yla devam edeceklerini ifade etmişti.

TARAFTARA ÇAĞRI

Programda Avcı’yı sevdiğini ve takımın çok değiştiğini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi “Yeni bir sisteme geçiş kolay olmayabiliyor. Ama takım kötü gitmeye devam ederse olabilecekler belli. Abdullah Avcı en az benim kadar akıllı bir adam. Hoca kendisini yakar ama Beşiktaş’ı yakmaz” diyerek tecrübeli çalıştırıcının tazminat peşinde olmayacağını ima etti. Öte yandan takıma destek olmaları için taraftarlara da seslenen Çebi “Başarıyı sizlerle yaşayacağız. Eğer yanımızda olmazsanız yağmurun altında ıslanırız. Lütfen Braga ve Galatasaray maçlarında tribünleri doldurun” dedi.