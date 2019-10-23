Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, ülkemizde Trabzonspor ve Beşiktaş, yurt dışında ise Flamengo, Olaria ve Real Betis formalarını giyen eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, İzmir’e gelerek Altınordu’yu ziyaret etti.

Kasımpaşa, Göztepe ve Sakaryaspor’da yardımcı antrenörlük, son olarak bu sezon Yeni Çorumspor’da teknik direktörülük yapan Mehmet Aurelio, Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni gezip bilgiler aldı.

Altınordu U17 takımının antrenmanını izleyen Aurelio’ya, Altınordu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ALFA 2. Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, ALFA 1. Dönem İdari Direktörü Hasip Ertürk, ALFA Teknik Direktörü Tolga Şanbay ve ALFA Atletik Performans Direktörü Namet Ateş eşlik etti. Ali Ergöçmez ve Halit Eroğlu, Mehmet Aurelio’ya tesisler, organizasyon yapısı, projeler ve uluslararası turnuvalar hakkında bilgiler aktardı.

Altınordu Futbol Kulübü’nün Türkiye’de çok büyük işler yaptığını belirten eski milli futbolcu Aurelio, "Altınordu tesisleri gerçek anlamda çok iyi. Bir futbolcunun yetişmesi için gereken her şey burada var. Başkan Seyit Mehmet Özkan büyük işler başarmış. Tesis açısından diğer takımlar da Altınordu'yu örnek almalı" diye konuştu.

"Şenol hoca çok iyi sistem kurdu"

Türk futbolunda çok yetenekli oyuncuların olduğuna vurgu yapan Aurelio, "Altınordu’dan yetişen oyuncular şu an Avrupa’da oynuyor. Altyapıdan daha çok oyuncu çıkarmak lazım. Türk Milli Takımı için çok oyuncu yetiştirmek lazım. Gerçekten Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var" dedi.

A Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri'nde oynadığı son 2 maçta çok iyi performans sergilediğini de söyleyen Aurelio, "Şenol hoca çok iyi takım kurdu, çok iyi sistem kurdu. Bence milli takım kesinlikle Euro 2020’ye katılır" şeklinde konuştu.