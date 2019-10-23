Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de maça başlayan oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Paolo Hurtado’nun tamamında takımla birlikte çalıştığı antrenman 5’e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışmaları ile devam ederken, çift kale maç ile tamamlandı.
Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
23.10.2019 - 21:52 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Etiketler : Konyaspor,
658186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658186.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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A.
P.
1
Alanyaspor
8
5
2
1
8
17
2
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
6
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
7
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
8
Konyaspor
8
3
3
2
2
12
9
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor - Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor - Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor - Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor - Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor - Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor - Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay - Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor - Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
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