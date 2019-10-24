Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın PSG ile oynadığı maçta cezalı olduğu için oynamayan Neymar, yaptığı bir röportajda Galatasaray'a yönelik açıklamalarda bulundu.

"ORADA OYNAMAK ÇOK ZOR"

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyle ilgili görüşlerini bildiren Neymar, "Maçı evde izledim. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Orada oynamak çok zor. Harika bir atmosferleri var, tabii ki onlar için. Bizim takım da iyi bir maç çıkardı. Sakin kaldık ve gol attık. Bu önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"STRESE GİRİYORUM"

Neymar, "Futbolu oynamadığım zaman izlemeyi sevmiyorum. Televizyon karşısında olmak zor. Takımımı bensiz izlemek beni strese sokuyor..." dedi.