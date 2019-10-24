TVF Başkent Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini G.Saray etkili bloklarla 25-23 önde geçti. Fakat Sarı Kanarya, iyi servisler attığı 2. seti 25-16, pasör Ulaş Kıyak’ın iyi yönlendirdiği ataklardan bulduğu sayılarla 3. seti de 25-22 kazandı. Hayli zorlu geçen 4. seti 25-23 alarak maçı tie-break’e taşıyan Cimbom, Burutay’ın müthiş servislerinin damga vurduğu bu bölümü 15-6 alarak mutlu sona uzandı.
Filenin kralı Aslan
24.10.2019 - 07:03 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası’nı geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup eden Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta kazandı.
Etiketler : galatasaray,galatasaray voleybol,
658229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658229.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
8
5
2
1
8
17
2
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
6
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
7
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
8
Konyaspor
8
3
3
2
2
12
9
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor - Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor - Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor - Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor - Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor - Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor - Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay - Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor - Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor