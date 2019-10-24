TVF Başkent Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini G.Saray etkili bloklarla 25-23 önde geçti. Fakat Sarı Kanarya, iyi servisler attığı 2. seti 25-16, pasör Ulaş Kıyak’ın iyi yönlendirdiği ataklardan bulduğu sayılarla 3. seti de 25-22 kazandı. Hayli zorlu geçen 4. seti 25-23 alarak maçı tie-break’e taşıyan Cimbom, Burutay’ın müthiş servislerinin damga vurduğu bu bölümü 15-6 alarak mutlu sona uzandı.