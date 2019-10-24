Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Buruk bir şekilde ayrıldığı Fenerbahçe beş sene sonra muhteşem bir dönüş yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin çehresini değiştirdi. Küçük bedeninde taşıdığı koca ruhla futbol takımını şaha kaldıran Emre, tabii liderliğiyle herkesi peşine takmış durumda. Sadece saha içinde değil saha dışında da arkadaşlarına örnek olan Kaptan, özellikle yerli ve genç oyuncularla yakından ilgileniyor. Yabancı futbolcuların da hayranlıkla takip ettiği 39’luk efsane, sık sık toplantılar ve yemekler organize ederek takım arkadaşlarına şampiyonluk hatıralarını, tecrübelerini ve camianın beklentilerini anlatıyor. Emre’nin varlığı disiplini ve motivasyonu sağlarken sakatlığına rağmen takım yemeklerini kaçırmaması bütün oyuncular üzerinde etkili oluyor, herkes Kaptan’ın ayak izlerinden yürüyor.

Yanal’ın göz bebeği

Emre’nin doğal otoritesi teknik direktör Ersun Yanal’ın sırtından büyük bir yükü de kaldırdı. Kaptan, arkadaşlarının dertlerine derman olurken Yanal tamamen kendi işine yoğunlaşmış durumda. Bu arada kadro da Emre’ye göre şekilleniyor. Performansıyla saygı uyandıran Kaptan’ın forması sağlığı yerindeyse garanti. Kaburgasındaki kırığa rağmen Denizli maçında oynayan ve maçı kurtaran adam olarak ön plana çıkan Emre, istemesi hâlinde Konya karşısında da görev alacak. Sağlık heyeti oynamasının riskli olduğunu belirtmesine rağmen, son kararı acı eşiği yüksek olan Kaptan verecek. Öncelikli organizasyonunu Emre üzerinden yapan Ersun Hoca, takımın havasını değiştiren Kaptan’ın oynamaması hâlinde planlarını değişitirecek.