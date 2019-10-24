Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde birer puanlı iki takımın mücadelesinde gülen Real Madrid oldu. İspanyol ekibi Galatasaray’ı tek golle geçerken Avrupa basını maçı Zidane ve Real’in geçmişi üzerinden yorumladı. Marca, Madrid’in kötü başladığı arenada âdeta bir final maçına çıktığını vurgulayarak manşette “Real Madrid finaleri nasıl kazanacağını iyi biliyor” ifadesini kullandı. Bir başka İspanyol gazetesi AS ise Courtois’nın önemli kurtarışlar yaptığını, Kroos’un da son dönemde yoğun bir şekilde eleştirilen Zidane’a nefes aldırdığını yazdı. Fransız L'Équipe gazetesi “Real Madrid, nefes aldı. Bu galibiyet Zidane’ı da biraz olsun rahatladı” şeklinde değerlendirdi. Belçika basınında ise “Grupta dördüncü maçlar belirleyici olacak. Courtois’nın müthiş kurtarışları, Kroos’un golü ve ikinci yarıdaki gelgitler maçın skorunu belirledi” ifadeleri vardı.