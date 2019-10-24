Şampiyonlar Ligi’nde birer puanlı iki takımın mücadelesinde gülen Real Madrid oldu. İspanyol ekibi Galatasaray’ı tek golle geçerken Avrupa basını maçı Zidane ve Real’in geçmişi üzerinden yorumladı. Marca, Madrid’in kötü başladığı arenada âdeta bir final maçına çıktığını vurgulayarak manşette “Real Madrid finaleri nasıl kazanacağını iyi biliyor” ifadesini kullandı. Bir başka İspanyol gazetesi AS ise Courtois’nın önemli kurtarışlar yaptığını, Kroos’un da son dönemde yoğun bir şekilde eleştirilen Zidane’a nefes aldırdığını yazdı. Fransız L'Équipe gazetesi “Real Madrid, nefes aldı. Bu galibiyet Zidane’ı da biraz olsun rahatladı” şeklinde değerlendirdi. Belçika basınında ise “Grupta dördüncü maçlar belirleyici olacak. Courtois’nın müthiş kurtarışları, Kroos’un golü ve ikinci yarıdaki gelgitler maçın skorunu belirledi” ifadeleri vardı.
Finallerin takımı Real
24.10.2019 - 07:19 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marca “Real Madrid finalleri nasıl kazanacağını biliyor” ifadesini kullanırken AS “Kroos, Zidane’a nefes aldırdı” yorumuna yer verdi
Etiketler : gs real,galatasaray,galatasaray real madrid,
658232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658232.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
8
5
2
1
8
17
2
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
6
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
7
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
8
Konyaspor
8
3
3
2
2
12
9
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor - Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor - Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor - Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor - Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor - Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor - Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay - Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor - Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor