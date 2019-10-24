Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanacak Braga maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Sakatlıklardan dolayı zor günler yaşadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı “İyi bir takımın yedi sekiz oyuncusu istikrarlı bir şekilde oynamalı. Ancak maalesef biz sezon başından bu yana bu şansı bulamadık. Yine de mevcut oyuncu grubuyla en iyisini yapıp kulüp içindeki değişen durumla birlikte yeniden ivme kazanmak istiyoruz” dedi. Yeni başkan Ahmet Nur Çebi’nin kendisi hakkındaki “Ocak ayına kadar bakacağız. Kötü gidişat sürerse hoca gereğini yapar” sözlerinin hatırlatılması üzerine Avcı, “Ben Sayın Başkan’la yaklaşık on yıldır tanışıyorum. Samimi duyguları için kendisine net bir şekilde teşekkür ediyorum. Ben hiç bir zaman mücadeleden kaçmadım ve hayallerimden de vazgeçmedim” diye konuştu.

Eksikler çok

Öte yandan Braga maçı öncesi Beşiktaş’ta sakatlıklar teknik heyete kâbus yaşatıyor. Sezonu kapatan Dorukhan Toköz’ün yanı sıra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, N’Koudou, Diaby ve Douglas bu akşamki maçta fotma giyemeyecek. Stoperde Vida’nın yanında Roco’yu sahaya sürmeyi planlayan Avcı, sağ bekte tercihini ise henüz belirlemedi. Necip Uysal’a şans vermeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcı, son kararını bugün verecek. Burak Yılmaz’ın yokluğunda Braga karşısında Umut Nayir’i sahaya sürmeye hazırlanan Abdullah Avcı, sakatlar kervanına eklenen Diaby’nin yerine de Âdem Ljajic’e on birde şans verecek.

KAMPANYAYA DESTEK

Beşiktaş’ın #OmuzOmuzaKartalYuvasına kampanyası Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Organizasyona Başkan Ahmet Nur Çebi de dâhil oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çebi, 1.903 adet forma ile kampanyaya dâhil olacağını duyurdu.

ERDEM NACAK DA GİTTİ

Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş’ta istifalar devam ediyor. Kulübün ayda 120 bin lira kazanan CEO’su Uğur Gökhan Sarı ve pazarlama sorumlusu Umut Kutlu’nun ardından dün de Beşiktaş Kulübü Hukuk Müşaviri Erdem Nacak da görevinden ayrıldı.

YÖNETİMDEN ÇAĞRI

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Mesut Urgancılar, ekonomik destek için çağrıda bulundu. Urgancılar, kulübün 34 bin civarında genel kurul üyesi olduğunu belirterek, seçimde oy kullanmayan 19 bin üyenin aidatlarını yatırarak maddi katkı sağlamalarını istedi..