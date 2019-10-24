Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 67. dakikada oyundan alınan ve taraftarlarla gerilim yaşayan Belhanda özür diledi. 29 yaşındaki futbolcu yerini Ömer Bayram'a bırakırken taraftarlar tarafından tepki almış ve sarı-kırmızılı taraftarlara küfür ettiği iddia edilmişti. Yaşananların ardından direkt soyunma odasına giden Belhanda, sosyal medyadan paylaştığı mesajla özür diledi. Belhanda mesajında, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim" dedi.
Belhanda özür diledi
24.10.2019 - 13:33 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken yaşananlar için özür diledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : belhanda,özür,diledi,
658319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658319.aspx
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