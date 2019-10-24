Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 18 Ekim'de düzenlenen 80 metre ve 100 metre engelli koşu branşında Uğur Okulları Balgat Kampüsü 9. sınıf öğrencisi Fazlı Aydın, Türkiye birincisi oldu.

Yarışmalara haftada 5 gün, günde 3 saat süren antrenmanlarla yoğun bir tempoda hazırlık yapan Uğurlu öğrenci, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen birçok yarışmada farklı dereceler de elde etti.

U-16 200 Metre Türkiye birinciliği, 60 Metre 60 Engel Yarışması Türkiye birinciliği, U-16 Türkiye'nin En Hızlısı Yarışması 80 metrede 9,32 saniye ile Türkiye birinciliği ve U-16 100 Metre Türkiye birinciliği derecelerine sahip olan Fazlı Aydın, 4 yıldır koştuğunu ve bunun hem bireysel hem de sosyal yaşantısına olumlu katkıları olduğu dile getirdi.

“Atletizmle azimli, sabırlı ve disiplinli bir insan olmayı öğrendim”

Uğurlu öğrenci Fazlı Aydın, duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

“Atletizm sahasını ilk gördüğümde çok heyecanlandım ve bu sporu yapmak istediğimi fark ettim. Atletizmle azimli, sabırlı ve disiplinli bir insan olmayı öğrendim. Öz güvenim arttı, daha sosyal bir insan oldum. Başarılarımın verdiği onur beni çok heyecanlandırıyor. Aileme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Tüm arkadaşlarıma bu sporu tavsiye ediyorum.”