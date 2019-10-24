Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi gündemde. Ekonomi yönetimin hazırladığı taslak, görüşe açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz.'' ifadelerini kullandı.

YÜZDE 20'YE ÇIKARILDI

En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15'ten, yüzde 20'ye çıkarıldı. Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak.

HAKEMLER DE VERİGİ DİLİMİNE GİRİYOR

Öte yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuyla alakalı, "Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasını kaldırıyoruz" şeklinde konuştu. (Haber7)