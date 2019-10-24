Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Gol vuruşu çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe gol vuruşu çalıştı
24.10.2019 - 21:21 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular antrenmanda gol vuruşu çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Gol vuruşu çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Etiketler : Fenerbahçe,
658404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658404.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
8
5
2
1
8
17
2
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
6
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
7
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
8
Konyaspor
8
3
3
2
2
12
9
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor - Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor - Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor - Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor - Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor - Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor - Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay - Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor - Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor