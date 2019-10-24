Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Gol vuruşu çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.