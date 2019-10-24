Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı konuk ediyor. 22.00'de başlayan ve Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetiyor. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor 0- 1 Krasnodar

50' GOL pozisyonunda topa eliyle müdahalede bulunan Pereira sarı kart gördü.Sarı Kart - João Pereira Deplasman Golü 49' Maalesef top ağlarımızda... Olsson'un pasıyla son çizgiye inen Petrov topu kale sahasına çevirdi. Uğurcan'ı geçen topa Berg vuruşunu yaptı fakat Pereira topu çizgiden çıkarttı ancak ikinci kez topu önünde bulan Berg bu sefer topu ağlara göndermeyi başararaGol - Marcus Berg Pozisyon 47' Krasnodar etkili geldi! Sağ kanattan Stotskiy'nin yaptığı ortada Suleymanov vuruşunu yaptı top kaleci Uğurcan'da kaldı. Maç Başladı 46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı. Devre Arası Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi. Pozisyon 40' Nwakaeme'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı topu sol ayağına alıp kaleyi yokladı fakat çerçeveyi bulamadı. Pozisyon 37' Bu dakikalarda oyunda tempo biraz düştü. Pozisyon 34' Ramirez serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü fakat isabet sağlayamadı. Sarı Kart 32' Sağ çizgiden hızla ilerleyen Yusuf Sarı'yı faulle durduran Spajic sarı kart gördü.Sarı Kart - Uros Spajic Sarı Kart 30' Krasnodar'da Olsson, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Kristoffer Olsson Pozisyon 27' Trabzonspor kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kazandı. Sosa'nın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci güçlükle kurtarmayı başardı. Pozisyon 25' Trabzonspor gole yaklaştı! Sosa çok güzel hareketlerle rakibinden sıyrıldı ve pasını Nwakaeme'ye verdi. Soldan ceza sahasına giren Nwakaeme rakibinden güzel sıyrıldı ve ortaya çevirdi ancak Sörloth rakibinin önünde gol vuruşunu yapamadı. Pozisyon 21' Trabzonspor rakip sahaya tehlikeli geldi. Sol tarafta topla buluşan Nwakaeme sol ayağıyla kale sahasına tehlikeli bir orta yolladı. Savunmanın ters vuruşunda top kaleye yönelirken kaleci son anda müdahale ederek golü önledi. Pozisyon 17' Bordo mavililer rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Abdulkadir'in kullandığı duran topu kaleci Safonov kontrol etmeyi başardı. Pozisyon 14' Novak'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girmeden yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem bu pozisyonda oyunu devam ettiriyor.

9' Krasnodar atağında savunmadan seken topu ceza sahasının hemen dışında kontrol eden Suleymanov şutunu attı top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Pozisyon 4' Krasnodar etkili geldi! Sol taraftan Kambolov'un ortasında Sosa topa müdahale etmeyi başardı. İkinci pozisyonda ise Campi tehlikeyi uzaklaştırdı.

Pozisyon 2' İlk atak Trabzonspor'dan! Sağ kanattan Pereira ortasını yaptı fakat ceza sahasındaki Nwakaeme'nin vuruşu etkili olmadı.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg