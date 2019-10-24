Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk eden Beşiktaş'ta performansı beklenenin altında kalan Oğuzhan Özyakup'a siyah-beyazlı tribünler tepki gösterdi.

YERİNİ KARTAL'A BIRAKTI

Portekiz ekibinin 38. dakikada bulduğu golde verdiği hatalı pasla konuk ekibin pozisyon yakalamasına sebep veren ve 61 dakika boyunca bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup, yerini genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Siyah-beyazlı tribünler oyundan çıkan Oğuzhan'ı protesto ederken genç Kartal'ı ise alkışladı.

NECİP VE CANER'E ISLIKLI PROTESTO

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin ve Necip Uysal'ı da ıslıkladı.