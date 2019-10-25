Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 11 karşılaşmayla tamamlandı. C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenildi. Krasnodar'ın gollerini 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena attı. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.
SONUÇLAR
UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Sevilla (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg): 3-0
Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
B Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Malmö (İsveç) - Lugano (İsviçre): 2-1
C Grubu:
Getafe (İspanya) - Basel (İsviçre): 0-1
Trabzonspor (Türkiye) - Krasnodar (Rusya): 0-2
D Grubu:
PSV (Hollanda) - LASK (Avusturya): 0-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Rosenborg (Norveç): 1-0
E Grubu:
Rennes (Fransa) - Cluj (Romanya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 2-1
F Grubu:
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Standard Liege (Belçika): 2-1
Arsenal (İngiltere) - Vitoria (Portekiz): 3-2
G Grubu:
Porto (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 1-1
Young Boys (İsviçre) - Feyenoord (Hollanda): 2-0
H Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Espanyol (İspanya): 0-1
CSKA Moskova (Rusya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
I Grubu:
Gent (Belçika) - Wolfsburg (Almanya): 2-2
Saint-Etienne (Fransa) - Olexandriya (Ukrayna): 1-1
J Grubu:
Roma (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0
K Grubu:
Slovan Bratislava (Slovakya) - Wolverhampton (İngiltere): 1-2
Beşiktaş (Türkiye) - Braga (Portekiz): 1-2
L Grubu:
Partizan (Sırbistan) - Manchester United (İngiltere): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Astana (Kazakistan): 6-0