Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’ye sakatlardan iyi haberler geldi. Hasan Ali ile başlayan; Serdar, Tolgay, Moses, Isla ve Rodrigues’le devam eden sakatlık furyasının son isimleri Emre ile Max Kruse olmuştu. Nabil Dirar da kasık fıtığı sebebiyle ameliyat masasına yatmıştı. Emre kaburgasındaki kırığa rağmen takımı yalnız bırakmazken Kruse’nin ağrıları azaldı, Dirar da beklenenden önce düz koşulara başladı. Bu arada Hasan Ali, Serdar, Moses ve takıma geç katılan Adil Rami de fiziki eksiklerini giderdi. Tatsız bir sürpriz olmaması hâlinde Fenerbahçe’nin en geç 11. haftadaki Kasımpaşa maçına tam kadro çıkması bekleniyor. Sakatlıklar sebebiyle oyunculara mevkileri dışında görev vermek zorunda kalan Ersun Yanal da böylelikle rahat bir nefes alacak.

Şampiyonluk vurgusu

Sakatların iyileşmesi takımdaki forma rekabetini körüklerken alternatifleri artmaya başlayan teknik direktör Ersun Yanal’ın da yüzü artık gülüyor. İdeal kadroyla sahaya çıkmaya başladıkları andan itibaren çok daha iyi performanslar sergileyeceklerini ifade eden Yanal “Benim çok umurumda değil, ancak haksız eleştirilerle camianın moralini bozmaya çalışanlar var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler ki, onlara verdiğimiz sözü tutacağız. Fikstürün en zorlu haftalarını geride bıraktık. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen sıralamada iyi bir noktadayız. Sakat oyuncularımızın aramıza katılmasıyla vites artıracağız ve zirveye yükseleceğiz. Hiç kimse şüphesi duymasın. Bu takım şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NETLEŞECEK

Kasık bölgesindeki ağrıları sebebiyle Denizli deplasmanına götürülmeyen Kruse’nin durumu bugün kesinlik kazanacak. Tedavisi devam eden Alman yıldıza takımdan ayrı özel program uygulanıyor. Kruse, bugünkü antrenmana çıkabilmesi hâlinde Konya maçında forma giyebilecek.

ONUN YERİ GARANTİ

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka, Ersun Yanal’ın vazgeçemediği tek savunmacı oldu. Neredeyse her maç değişen geri dörtlüde sabit kalan tek isim olan Danimarkalı sekiz maça da ilk on birde çıkarken sadece Antalya maçının 81. dakikasında oyundan alındı.

SAĞ BEKE KOSOVALI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauricio Isla ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe aradığı sağ beki İngiltere’de buldu. Sarı-lacivertliler, Volkan Demirel’in millî takımda izlediği Kosovalı Florent Hadergjonaj için Huddersfield’ın kapısını çalacak.

Henüz alışamadım

Kayseri’deki performansıyla İstanbul büyüklerinin radarına girip tercihini F.Bahçe’den yana kullanan Deniz Türüç, henüz sarı-lacivertlilerde bekleneni veremedi. Bu sezon dördü ilk on birde sekiz maçta da forma giyen Deniz, henüz skor katkısı sağlayamadı. Kayseri’deki dört sezonunda 145 maça 28 gol, 23 asist sığdıran 26 yaşındaki oyuncu, henüz F.Bahçe’ye uyum sağlayamadığını söyledi. Kayseri ile Fenerbahçe arasına büyük fark olduğunu ifade eden Deniz “Orada oyunun merkezi bendim. Burada ise sistemin bir parçasıyım. Uyum sağlayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Kısa sürede beklentilere cevap vereceğim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” dedi.