Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın kâbus sezonu devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Braga maçıyla siftah yapmak isteyen siyah-beyazlılar galibiyete çok yaklaştığı karşılaşmanın sonunda sahadan yine boynu bükük ayrılarak üçte sıfır çekti. Gökhan Gönül, Kevin N’Koudou, Diaby, Burak Yılmaz, Victor Ruiz, Douglos ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sebebiyle yer almamasına rağmen Beşiktaş maça çok hırslı ve istekli başladı. Braga kalesine akın akın saldıran siyah-beyazlılar ilk 10 dakika içinde Boyd ve Rebocho ile gole çok yaklaştı. Bu devrede Boyd ve Ljajic’in şutlarında iki defa direklere takılan siyah-beyazlılar 38. dakikada golü kalesinde gördü. Oğuzhan’ın kaptırdığı topla gelişen Braga atağında Horta fileleri havalandırdı ve devre Portekiz ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başlamasıyla Braga gole yaklaştı.

Nereden nereye

Galeno’nun ceza sahası içinden şutu direkte patladı. Abdullah Avcı’nın 61’deki Oğuzhan-Kartal, 67’deki Necip-Umut değişiklikleriyle beraber takım şahlandı. Umut’un 71’deki golüyle umutlanan taraftarlar, iki dakika sonra Ljajic’in kazandırığı penaltıyı direğe vurmasıyla yıkıldı. Kaçan penaltıyla yakalanan hava bir anda tersine döndü. Karius 77’de karşı karşıya pozisyonda Esgaio’nun vuruşunu kurtarırken, iki dakika sonra Eduardo’nun bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta ise çaresizdi: 1-2. İlk yarıda Oğuzhan’ın hatasıyla golü kalesinde gören Beşiktaş, ikinci golde ise Caner’in hatalı pasıyla gelişen atak sonrası geriye düştü. Bu yenilgiyle kötü gidişi durduramayan siyah-beyazlılar, üzerine çöken kara bulutlarla Galatasaray derbisini düşünmeye başladı.

Avcı istifa sesleri

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da çıktığı 11 resmî maçta sadece iki galibiyet alan Beşiktaş’ta dünkü Braga mağlubiyetiyle birlikte taraftarların sabrı taştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında “Söylesene bize hoca takım neden oynamıyor” tezahüratıyla Abdullah Avcı’ya tepkisini gösteren siyah-beyazlı tribünler, sık sık ‘Sergen Yalçın’ diye tempo tutarak efsane ismin takımın başına getirilmesini istedi. Taraftarlar takımın 2-1 geriye düşmesinden sonra da Abdullah Avcı’yı istifaya davet etti. Oyundan her alınan futbolcu ıslıklanırken maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarların öfkesi daha da arttı. Avcı ve futbolcular soyunma odasına giderken büyük moral bozukluğu yaşadı.