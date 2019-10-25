Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisini yuhalayan taraftarlara küfürler yağdıran ve büyük tepki çeken Galatasaray’ın Faslı yıldızı Younès Belhanda dün sosyal medya hesabından özür diledi. Belhanda yaptığı paylaşımda “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakârca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim” ifadelerini kullandı. Belhanda’nın taraftarlarla girdiği polemiğe çok kızan yönetimin oyuncuyu ocakta satmayı planladığı iddia edildi.

İstatistikler ortada

Ancak Belhanda’nın menajeri D’avila, aksine G.Saray’ın oyuncusundan çok memnun olduğunu söyledi. Radyospor’a konuşan D’avila “Böyle bir şey gündemde bile değil. Belhanda’nın ayrılması söz konusu olamaz. G.Saray ondan memnun. Fatih Terim takımdan ayrılmasını istemiyor. Ayrıca Belhanda’nın da ayrılık planı yok. Kulüp ondan gerçek anlamda çok memnun. Sözleşmesini tamamlayacak” dedi. Oyuncusunun performansıyla ilgili olarak da D’avila “İstatistiklere baksınlar. Belhanda oynamadığında nasıl sonuçlar alınıyor ortada. Bu tür protestolar ilk defa olmuyor” diye konuştu.