Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda Braga maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan idmanın devamında pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek.