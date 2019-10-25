Süper Lig’in 9. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “6 haftadır kazanamıyoruz, 4 haftadır kaybediyorduk. Bugün kötü gidişe son vermek istiyorduk, iyi hazırlandık. Oyuncularımla birlikte maça iyi motive olduk. Daha önce Ankaragücü’nde çalıştığım için bütün oyuncuları yakından tanıyordum. İlla kazanacağız diye şuursuzca değil, Sakin kalarak futbol oynadık. Rakibe de pozisyon vermemize rağmen çok fazla pozisyon ürettik. Haklı bir galibiyet ürettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu üç puanı 4 haftadır kazanamadığımız için taraftarımızı üzmüştük. Onları bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Onlara armağan ediyorum. Biz iyi çalışıyoruz, doğru yoldayız. Kazandığımız için çok mutluyum. Şunu herkes bilsin ben buraya boş kağıda imza atarak geldim. Ne ben ne oyuncularım bazı şeyleri hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal: "Ben buraya boş kağıda imza atarak geldim"
25.10.2019 - 23:37 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 23:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü’nü evinde 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, “Şunu herkes bilsin ben buraya boş kağıda imza atarak geldim. Ne ben ne oyuncularım bazı şeyleri hak etmiyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsmail Kartal,
658633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658633.aspx
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Alanyaspor
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2
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Trabzonspor
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3
1
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15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
6
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
7
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
8
Konyaspor
8
3
3
2
2
12
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Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
11
Göztepe
8
2
3
3
0
9
12
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
13
Ankaragücü
8
2
3
3
-5
9
14
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
15
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
16
Çaykur Rizespor
8
2
2
4
-8
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor - Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor - Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
8
3
5
0
3
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
13
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Altınordu
8
1
2
5
-4
5
16
Boluspor
8
1
2
5
-4
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
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25.10.2019 19:00
Boluspor - Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
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Balikesirspor - Adanaspor
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Istanbulspor - Bursaspor
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Altay - Menemenspor
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Erzurumspor - Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
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