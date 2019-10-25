Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “6 haftadır kazanamıyoruz, 4 haftadır kaybediyorduk. Bugün kötü gidişe son vermek istiyorduk, iyi hazırlandık. Oyuncularımla birlikte maça iyi motive olduk. Daha önce Ankaragücü’nde çalıştığım için bütün oyuncuları yakından tanıyordum. İlla kazanacağız diye şuursuzca değil, Sakin kalarak futbol oynadık. Rakibe de pozisyon vermemize rağmen çok fazla pozisyon ürettik. Haklı bir galibiyet ürettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu üç puanı 4 haftadır kazanamadığımız için taraftarımızı üzmüştük. Onları bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Onlara armağan ediyorum. Biz iyi çalışıyoruz, doğru yoldayız. Kazandığımız için çok mutluyum. Şunu herkes bilsin ben buraya boş kağıda imza atarak geldim. Ne ben ne oyuncularım bazı şeyleri hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.