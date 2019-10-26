Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Radamel Falcao problemi gün geçtikçe büyüyor. Sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk maçta Kasımpaşa’ya 1 gol atan ardından da ortadan kaybolan Falcao, şimdilerde ise sakatlığını atlatmaya çalışıyor. Fatih Terim’in Real Madrid maçı öncesinde “Bu seviyelerde gönül ister ki böyle bir ismi oynatalım ancak 18 gündür bizimle idmana bile çıkamıyor” diye dert yandığı Falcao’nun Beşiktaş derbisine yetişmeyeceği gibi Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçını bile kaçırabileceği ortaya çıktı. Falcao, futbol kariyerinde 605 günü ‘sakat’ olarak geçirirken bu sürede 92 maçta oynayamadı.

Tendon kopabilir!

Spor cerrahı uzmanları aşil tendonundan sakatlanan Falcao’un tek ilacının ‘dinlenmek’ olduğunu, aksi hâlde ağrı kesicilerle maçlara çıkmasının tendonda kopukluğa yol açacağını söylüyor. Son iki gündür takımdan ayrı olarak özel bir program dâhilinde çalışan Falcao’nun iyileşmesinin toplamda altı haftayı bulabileceği, iyi tedavi olup dinlenmezse en az üç hafta daha üst düzeyde oynamasının zor olduğu belirtiliyor. Teknik heyet ve yönetimden gelebilecek ‘oyna’ baskıları bile kendi doktorundan ‘kesin istirahat’ talimatı alan ve sakatlıklardan çok çeken Falcao’yu sahaya sürmeye yetmeyecek.

Lemina dönüyor

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığını tamamen atlatan Lemina’ya ‘Hazır ol’ talimatını verdi. Seri’yi kulübeye çekecek olan tecrübeli hoca, orta sahada Nzonzi’nin partneri olarak Gabonlu oyuncuya görev verecek.

SKIBBE ACI KONUŞTU

G.Saray ve Eskişehir’in eski hocası Michael Skibbe, SPOX adlı internet sitesine verdiği röportajda Türk futboluyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. “Almanya’da altyapıya büyük para ve enerji harcanıyor. Ama Türkiye’de ise arkadan gelen genç kabiliyet sayısı azalıyor. PSG maçında G.Saray’ın 11’inin hepsi yabancıydı. Bu çok acı. Türkiye’de hep günü kurtarmak önemli” ifadelerini kullandı.

22 gündür topa dokunmadı

Radamel Falcao, futbol hayatı boyunca birçok ağır sakatlık geçirdi. Çapraz bağ yırtığından 190 gün, kasık sakatlıklarından 150 gün, uyluktaki ağrılardan 154 gün futboldan ayrı kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı, 22 gündür de aşil tendonundaki ağrılar yüzünden topa dokunamıyor.