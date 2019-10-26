Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son olarak Braga karşısında Vodafone Park’ta alınan 2-1’lik mağlubiyet, Abdullah Avcı’nın suyunu iyice ısındırdı. Beşiktaş’ın başında 11 resmî maça çıkan ve sadece iki galibiyet elde ederken altı mağlubiyet yaşatan tecrübeli çalıştırıcı artık yol ayrımına yaklaşmış durumda. Yeni başkan Ahmet Nur Çebi daha önce yaptığı açıklamada “Hoca’mızla ocak ayına kadar devam edeceğiz. Kötü gidişat devam ederse duruma bakacağız” demişti. Ancak Braga maçında taraftarların Avcı’yı yüksek sesle istifaya davet etmesini ve Sergen Yalçın lehine yaptıkları tezahüratları dikkate alan yeni yönetim, durumu yeniden değerlendirmeye aldı. Başkan Çebi ve ekibi, pazar akşamı Dolmabahçe’de oynanacak Galatasaray derbisini Avcı’nın son şansı olarak belirledi.

Tazminat sıkıntısı

Derbide muhtemel bir mağlubiyet daha yaşanması durumunda Abdullah Avcı’dan görevi bırakması istenecek. Başkan Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Hoca kendini yakar ama Beşiktaş’ı yakmaz” diyerek Avcı’nın tazminat peşinde olmayacağını söylemişti. Buna rağmen istifa gelmezse tecrübeli çalıştırıcıyla acilen masaya oturulacak. Ancak Abdullah Avcı’nın tazminatı, ocak ayına kadar 150 milyon lira ödemek zorunda olan yeni yönetimi kara kara düşündürüyor. Beşiktaş’la sezon öncesi üç senelik sözleşme imzalayan 55 yaşındaki çalıştırıcının kontratında görevden alınması hâlinde yıllık 12 milyon lira tazminat maddesi bulunuyor. Üç yıllık 36 milyon lira ihtimali göz önünde bulundurulduğunda derbide yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Kimyası bozuldu!

Abdullah Avcı geçen sezon Başakşehir’in başındayken “Biz kazandıkça Galatasaray’ın kimyası bozulacak” demişti. Ancak Avcı, 6 Mart 2019’daki bu açıklamasından sonra çıktığı 21 maçta sadece dört galibiyet görebildi. Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımı Beşiktaş’ın başında ise 11 maçta sadece iki galibiyet elde edebildi.

Eyvah! Vida da sakat

Beşiktaş’ın bu sezon sakatlıklar yakasını bırakmıyor. Takımda durum iyice vahimleşti. Burak, Gökhan, N’Koudou, Diaby, Douglas, Dorukhan ve Ruiz’den sonra son olarak Vida da sakatlandı. Kasığında zorlanma olan Hırvat oyuncunun pazar günkü derbiye yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Sakat olan oyunculardan sadece Ruiz’in derbiye yetişebilecek durumda olduğu bildirildi. Gökhan Gönül’ün ve Douglas’ın tedavilerinin devam ettiği ve kulüp doktorlarının, iki oyuncunun raporunu bugün teknik direktör Abdullah Avcı’ya vereceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz sezonu kapatmış, Burak Yılmaz, Diaby ve N’Koudou’nun da geçtiğimiz günlerde bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİ AMA...

Kartal Yılmaz, Braga karşısında 61. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yerine oyuna girmiş ve Beşiktaş’taki ilk resmî maçına çıkmıştı. Böylece 19 yaşındaki oyuncunun yedi sene evvel sosyal medyadan paylaştığı dileği de gerçekleşti. O mesajda “Oğuzhan Abi seni çok seviyorum. Ben de Beşiktaş’ın altyapısında oynuyorum. Ben de beş sene sonra geleceğim inşallah” diyen Kartal, ağabeyinin yerine oyuna girdi ancak hem Oğuzhan’ın ıslıklanmasına şahit oldu hem de ilk maçında yenilgi yaşadı.

MESAİ BAŞLADI

Braga’ya 2-1 yenilen Beşiktaş, G.Saray maçı hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetiminde bir buçuk saat süren çalışmada futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Tedavileri devam eden Ruiz ile N’Koudou takımdan ayrı düz koşu yaparken Braga maçında forma giyen oyunculara ise yenileme çalışması yaptırıldı.

AVCI DEĞİŞTİREMEDİ

Abdullah Avcı göreve geldiğinde “Oğuzhan’ı yeniden Türk futboluna kazandıracağız” demişti. Ancak yıldız oyuncu son iki sezondaki görüntüsünden kurtulmuş değil. Braga maçında yaptığı hatayla ilk gole sebep olan Oğuzhan, bu sezon çıktığı sekiz maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

KARIUS’TAN SİTEM

Taraftarın en çok tenkit ettiği isimlerden biri olan kaleci Loris Karius, Braga maçında dört net pozisyonda kurtarış yapmıştı. Alman kalecinin maç sonu soyunma odasında “Kazanmamız için daha ne yapayım? Penaltıyı da mı ben atayım” diyerek takım arkadaşlarına sitemde bulunduğu öğrenildi.