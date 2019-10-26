Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig’de bugün sahasında Konyaspor’u misafir edecek olan Kanarya’da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli kanatta tek ihtimalli mücadele olarak görülen sınavdaki kilit oyuncu da kaptan Emre Belözoğlu. Kaburgasında kırık olmasına rağmen geçen hafta Denizlispor maçını çözen adam olan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu bugün de aynı görevini yapacak. Özel bandaj ve ağrı kesici iğnelerle sahada yer alması beklenen Emre, Max Kruse’nin de yokluğu düşünülürse forvet arkasında ana kumanda olarak görev yapacak. Eğer erken skor elde edilirse Belözoğlu daha fazla yorulmadan ve acı çekmeden kenara alınacak.

Kruse bir ay yok

Bu arada teknik direktör Ersun Yanal’ın geçen hafta sahaya sürdüğü ilk on biri değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Stoperde Zanka-Serdar ikilisinin performansından memnun olan Ersun Yanal savunma hattını bozmayacak. Kanatlarda da Tolga Ciğerci ile Rodrigues yer alacak. İkili zaman zaman içeri kat edip gol arayacak. Kalede de Denizlispor maçında hatalı gol yese de refleksleriyle alkış alan ve güven veren genç Altay Bayındır olacak. Öte yandan Max Kruse’nin kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği ve yaklaşık bir ay takımdan uzak kalabileceği ifade edildi. Kanarya’daki bir diğer eksik ise fıtık ameliyatı olan Dirar.

Napoli takipte

Fenerbahçe’nin sezon başında Çaykur Rize’den aldığı Vedat Muriç, futbolunu geliştiriyor ve kulüplerin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Kosova Millî Takımı ile İngiltere’ye karşı gol atan ve kulüpleri peşine takan Vedat Muriç ile son olarak İtalyan ekibi Napoli ilgilenmeye başladı. Güncel piyasa değeri 8,5 milyon avro civarında olan 25 yaşındaki forvet oyuncusunun 2023’e kadar mukavelesi bulunuyor. Sarı-lacivertli takıma kısa sürede uyum sağlayan Vedat Muriç için Napoli yönetiminin devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

DEFANSA UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genelde savunma ağırlıklı oyun sergileyen ve kontratak goller arayan Konyaspor’da üç ismi öne çıkardı. Tecribeli hoca Konyaspor’un Sengelia, Miya ve Ömer Ali Şahiner ile defansın arkasına yaptığı koşulara dikkat çekti.

LUIZ GUSTAVO: Önce savunma

Kanarya’nın Brezilyalı orta sahası Gustavo son maçlarda defansif kimliğe bürünmüş durumda. Oynadığı beş maçta ne gol atabilen ne de asist yapabilen Gustavo, oynadığı mevki gereğince önceliğinin defansif olarak takımı rahatlatmak olduğunu ifade ederek “Gol atmak sonraki iş” dedi.