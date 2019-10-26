Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya hafif ağır sıklet boks şampiyonu Şükrü Altay, Sancaktepe’de düzenlenecek olan ‘İstanbul Şampiyonlar Gecesi’nde ringe çıkacak. Daha önce Almanya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve Dünya şampiyonu olan boksör, bu kez de yeni bir şampiyonluk kemeri elde etmek için ter dökecek. Farklı ülkelerden çok sayıda şampiyon boksörün ringe çıkacağı gecede, Şükrü Altay Ukraynalı rakibini yenmek için mücadele edecek.

Şampiyona öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan şampiyon boksör, “Almanya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Dünya şampiyonu oldum. Şimdi de durmak yok yola devam” dedi.

Ayrıca şampiyona hazırlıklarından da bahseden Altay, “Çok güzel hazırlandık ekibimle. İnşallah yeneriz, Almanya’ya yeni bir kemerle gideriz. Rakibim Ukraynalı. Ben Türk’üm rakibimden korkmuyorum” diye konuştu.

Binali Yıldırım’dan şampiyon boksöre tespih

Şampiyon boksör, şampiyona öncesinde AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım’la görüştü. Şampiyon boksör, Binali Yıldırım’la sohbet edip ona kemerini takdim etti. Yıldırım da şampiyon boksöre jest olarak tespih armağan etti.

Şampiyon boksör Şükrü Altay’a başarılar dileyen Yıldırım, “Başarılarının devamını diliyorum. Allah daha güzel başarılara kavuştursun. Böyle güzel başarıları gördükçe göğsümüz kabarıyor. Memleketimiz adına gurur duyuyoruz. Şampiyonluklar oldukça bayrağımızı da İstiklal Marşımızı da yükseklere taşıyorsunuz” dedi.

Şampiyon boksör Şükrü Altay’ın menajeri Özcan Kalkan, şampiyonada Ukraynalı rakibinden önce Rus bir rakibin olduğunu, fakat karşı tarafın Barış Pınarı Harekatı’nı sebep göstererek şampiyonaya çıkmadığını belirtti. Konu hakkında konuşan Özcan Kalkan, “Bunun sebebi Barış Pınarı yüzünden. Allah aşkına sporla politikayı karıştırmayın. Politikanın yeri ayrı sporcumuzun yeri ayrı. Dışarıya yansıtılan haberler yanlış, doğru değil. Zorlukları çeken sporcularımız. Gelecekte ve şimdi de bunun yerini herkes bilsin. Ama sebeplerini herkes kendisi biliyor, biz onu bilemeyiz” dedi.