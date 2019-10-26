Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında hem Çaykur Rizespor hem Kosova Milli Takımı hem de Fenerbahçe’de golleriyle ses getiren 25 yaşındaki forvetin başarısında Okan Buruk’un katkısı gözlerden kaçmıyor.

Çaykur Rizespor’da Muriç ile beraber çalışan Okan Buruk, Kosovalı futbolcunun gelişimine direkt etki etti. Hatta başarılı teknik adam, öğrencisinin kariyerine yön vermesinde kritik bir rol oynadı. Çaykur Rizespor’da göreve gelir gelmez Muriç’in üzerine titreyen Buruk, oyuncusundaki potansiyeli önce teknik ekibi ve yakın çevresiyle paylaştı.

GÜÇLÜ İLETİŞİM

Okan Buruk, 2001-2004 arasında formasını giydiği Inter’de Brezilyalı Ronaldo, Adriano, Batistuta, Christian Vieri ve Recoba gibi yıldız forvetlerle oynadığını anımsatıp, Muriç’in de bu seviyeye gelebilecek düzeyde olduğunu fark etti.

Daha sonra hemen oyuncusuyla iletişimini sıklaştıran 46 yaşındaki teknik adam, ilk iş olarak ekstra idmanlara başlaması gerektiğini söyledi. Fizik olarak ciddi potansiyel taşıdığını ve ekstra güç idmanlarıyla ideal bir santrfor vücudunu yakalayabileceğini vurguladı.

Ardından Muriç’in son vuruşlarındaki başarısını gören Okan Buruk, antrenmanlardan sonra her iki ayağıyla da özel şut idmanları yaptırdı. Sürekli Avrupa’ya açılabilecek potansiyelde olduğunu ve hatta mevcut şartlarda Türkiye’nin en iyi forveti olduğunu öğrencisine ileten genç çalıştırıcı, artık kendisine ciddi bir kariyer planlaması yapmasını, mesleğini ciddiye almasını öğütledi.

İLGİ VE SEVGİ

Muriç de Okan Buruk’un çabaları, ilgisi ve sevgisine hep olumlu yaklaşarak formunu yükseltti. Sezon başında da Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle hayallerindeki ilk adımı atan 25 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla başarılı olup Avrupa’da elit liglere yükselmeyi amaçlıyor.Başakşehir’e çok istedi.

Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında Medipol Başakşehir’le anlaştıktan sonra Vedat Muriç’i çok istedi. Her fırsatta kafasındaki oyun şablonuna uygun bir isim olduğunu ve çok çalışmak istediğini aktaran Buruk, Fenerbahçe’nin araya girmesiyle üzüldü. Vedat Muriç’in de Fenerbahçe’ye gitmeyi tercih ettiğini bilen genç çalıştırıcı, öğrencisini ilk tebrik edenlerden biri olarak da jest yaptı.

2019’DA COŞTU

Vedat Muriç, 2019 yılında adeta kariyer patlaması yaşadı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Muriç, Çaykur Rizespor’da Okan Buruk’la çalışmaya başladıktan sonra ciddi bir gelişim gösterdi.

2019 yılı içerisinde 10 aylık süre zarfında Fenerbahçe, Kosova ve Çaykur Rizespor formalarıyla 32 maçta 20 gol atmayı başardı.

30 MAÇ 16 GOL

Okan Buruk’la Çaykur Rizespor’da 30 maça çıkan Vedat Muriç, 16 gol attı ve 7 asist yaptı. Okan Buruk, Muriç’ten en fazla fayda sağlayan teknik direktör konumunda.