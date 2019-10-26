Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Antalya maçı şifresiz kanallar izle, Sivasspor Antalyaspor şifresiz kanallar, Sivasspor Antalyaspor maçı hangi kanallarda şifresiz canlı yayınlanıyor merak ediliyor. Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Sivasspor, geçtiğimiz hafta tarihi bir yenilgi alan Antalyaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona 'Avrupa Ligi' parolası ile başlayan ancak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sivasspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne 6-0'lık tarihi bir hezimet ile yenilen Antalyaspor'u konuk edecek. Geçen hafta Galatasaray'a talihsiz bir şekilde kaybeden Yiğidolar, bu hafta 6-0'lık tarihi yenilginin moral bozukluğu içerisinde olan Antalyaspor'un yaralı psikolojisinden faydalanıp sahadan zaferle ayrılarak çıkışa geçmeyi planlıyor.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçı yukarıdaki linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor (T. D.: Rıza Çalımbay): Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Mert Hakan, Emre, Traore, Yatabare.

Antalyaspor (T. D.: Bülent Korkmaz): Boffin, Sangare, Diego, Serdar, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Amilton, Aatif, Dala.

SİVASSPOR ANTALYASPOR'U KONUK ETTİĞİ SON İKİ MAÇI KAYBETMİŞTİ

Antalyaspor'u' konuk ettiği son dört maçın ikisini kaybeden Sivasspor, daha önceki altı karşılaşmada daha az yenilgi almıştı. Sivasspor ile oynadığı son iki lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibi karşısında Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Zorlu maçta Yatabare, gol yollarında Sivasspor’un en büyük kozu olacak.

Antalya ise Sivas’tan alacakları galibiyet ile Gençlerbirliği yenilgisini unutturmayı amaçlıyor.