Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yarın oynanacak olan Galasaray derbisi öncesinde takımın sakat oyuncularından Diaby ve Burak Yılmaz'ın oynama ihtimalleri belirdi. Bu hafta boyunca yapılan tedaviye olumlu yanıt veren iki futbolcudan Diaby'nın oynayabilecek durumda olduğu öğrenilirken, Burak Yılmaz'ın ise durumu, bu akşam yapılacak olan antrenmandan sonra netlik kazanacak. Ancak sakatlığı bulunan diğer isimlerin ise forma giymesi zor. Beşiktaş, Galatasaray karşısına Gökhan Gönül, N'Koudou, Victor Ruiz ve Douglas'tan yoksun olarak çıkacak.

Ankaragücü maçında dizinden sakatlanan Diaby'nin sağ diz iç yan bağlarında grade 1 yırtık tespit edilmişti. Burak Yılmaz'ın ise sağ kasığında zorlanmaya bağlı kanama meydana gelmişti. İki futbolcunun da Galatasaray maçına yetişmesi bekleniyor.