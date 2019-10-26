Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye transferi sansasyonel olan ve İngiltere'de Arsenal, Manchester United formaları ile boy gösteren Robin van Persie, İngiltere'de flaş yorumlara imza attı.

İngiltere'de yorumculuk kariyerini sürdüren Hollandalı eski futbolcu, bir dönem formasını giydiği Arsenal'e yüklendi.

''KALİTE EKSİK''

Robin van Persie, ''Arsenal ile Unai Emery olmadı, uymuyor. Emery'nin oyuncularla iyi bir ilişkisi yok gibi gözüküyor. Takımın kalite eksikliği var. Benzer problemler ben oynarken de vardı. Arsenal, şampiyonluğa bu yüzden oynayamıyor. Kalite eksik.'' diye konuştu.