Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak divan kurulu üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılımı sonrasında Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük bir konuşma yaptı. 2019 yılının son toplantısını yaptıklarını ifade eden Küçük, “Olağan toplantımızı olağanüstü kılan Cumhurbaşkanımızın, devletimizin en büyüğünün teşrifleri büyük bir olaydır. Kulüp üyeliğinde 25 yılı doldurup yüksek divan kurulu üyeliğini kazanmaları da bizler için önemli ve olağanüstüdür. 1907 yılında kurulan kulübümüz aradan geçen 112 yıl boyunca çok güzel hatıralar, büyük başarılar, az da olsa büyük üzüntüler yaşamıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 12. Cumhurbaşkanı'dır. 12 Cumhurbaşkanı’nın içinde sadece 2 Cumhurbaşkanımız bir kulüp sempatizanı olmamıştır. Diğer 10 Cumhurbaşkanımız'dan 6 tanesi Fenerbahçeli, kalanlar da 3 büyük takıma sempatize olmuştur” dedi.

“Cumhurbaşkanımız kulübümüz için çok değerli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Küçük, “Cumhurbaşkanımız 82 milyon insanımız için değerli, ama biz kulübümüz için çok daha değerli. Misafirimizi nerede olursa olsun güzel karşılamak lazım ancak eli dolu gelmişse daha güzel karşılamak lazım. Elinizde paketle gelmediniz ama gönlünüz, niyetiniz dolu geldiniz” şeklinde konuştu.

“Kulüp başkanlarını bir araya gelmeye davet ediyorum”

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 kulüp başkanını bir araya gelmeye davet eden Küçük, “Kulüp başkanları bir araya gelmeye zorlanıyorlar. Ben 5 kulübün divan kurulu başkanı davet edecektik. Ben 5 kulübün başkanında katılmasını istiyorum ve davet ediyorum. Bizler fahri görev yapıyoruz. Yaşımız gereğince danışmanlık yapıyoruz. Bizim konuşmalarımızın yankısı o kadar olmuyor. Kulüp başkanlarımız, spor bakanımız, federasyon başkanımızda bu toplantıya katılmalı” ifadelerini kullandı.

"1998'deki 1 oyun sahibini arıyorum"

1998 yılında Aziz Yıldırım'a 1 oy farkla kaybettiği seçimi hatırlatan Vefa Küçük, "1998 yılında bir kongre oldu. O kongrede Aziz Yıldırım, benim rakibimdi. Aramızda 1 oy farkla aziz yıldırım kazandı. Benim kaybettiğim 1 oydan dolayı 21 senedir o 1 oyun sahibini arıyorum. Hatta ikimizle de konuştunuz. Ola ki o bir oy sizin olabilir Cumhurbaşkanım. İnanın 1 oy sahibini 21 senedir arıyorum. Bulduğum zaman herhangi bir sitem kelam etmeyeceğim. Ama 500 kişiye teşekkür etsem olmayacak. Ben çekimser oy verdim demeyin Cumhurbaşkanım. Bizlerde çekimser oy yok. Birimizden birinin pusulasına oy verdiniz. Olayın gerçeğini söylemek istemeyebilirsiniz. Beni değil Aziz Yıldırım’ı tercih edenlere şunu söylemek istiyorum, Aziz Yıldırım bu kulübe çok büyük hizmetler etmiştir. İyi ki ben kazanmamışım, Aziz Yıldırım kazanmıştır dedim. Kulübe çağ atlattı, tesisler kazandırdı. Kulübümüz yönünden 1 oy çok hayırlı olmuştur" ifadelerini kullandı. Vefa Küçük, yıllık aidatlarla ilgili de konuşarak, "Cumhurbaşkanım, bizim kulübümüzde bir kural vardır, yıllık aidatını yatırmayanlar toplantıya katılamıyor. Ajandanıza kaydederseniz, 31 Mart tarihi, yıllık aidat ödemek için son gündür" dedi. Vefa Küçük'ün bu cümleleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini gülümseyerek karşıladı.