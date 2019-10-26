Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini belirterek, “Maçla ilgili söyleyeceğim, iyi oynuyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bu sezon özellikle bireysel hatalardan hem gol yedik hem mağlup olduk. Tabi bunun önüne geçemiyoruz açık söylemek gerekirse. Geçen hafta da aynıydı. Ondan önce mağlup olduğumuz maçlarda da aynıydı. Ben söylüyorum, biz iyi bir takımız. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Ama böyle bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz. Tabii ki bu takımın teknik direktörü benim. Eğer bir hata, bir yanlış varsa onda da ben sorumluluk alırım. Dolayısıyla bireysel hata yapmadan önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. O mücadelemiz, o gücümüz de var. Sivasspor’u da tebrik ediyorum” diye konuştu.
Bülent Korkmaz: Bireysel hatalardan dolayı kaybettik
26.10.2019 - 17:35 | Son Güncelleme: 26.10.2019 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Ama böyle bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz ve bu yüzden kaybediyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bülent korkmaz,
658764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658764.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
8
5
2
1
8
17
2
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
3
Fenerbahçe
8
4
2
2
5
14
4
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
5
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
6
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
7
Sivasspor
8
3
3
2
4
12
8
Konyaspor
8
3
3
2
2
12
9
Gaziantep FK
8
3
2
3
-4
11
10
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
11
Antalyaspor
8
3
2
3
-6
11
12
Göztepe
8
2
3
3
0
9
13
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
14
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
15
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
16
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
4
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
5
Altay
8
4
3
1
5
15
6
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
8
2
5
1
1
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
12
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
13
Menemen Belediyespor
8
2
2
4
-6
8
14
Adanaspor
8
1
4
3
-2
7
15
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
16
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor - Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor - Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay - Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor - Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor