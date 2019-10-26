Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8.haftasında 14 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe sahasında, 12 puanla 8.sırada bulunan Konyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'da başladı.

FENERBAHÇE:3 KONYASPOR:1 (CANLI ANLATIM)

46'Değişikliklerin ardından savunmanın merkezinde Anicic'in partneri Jevtovic oldu.

46'Aykut Kocaman ikinci değişikliğini ise Volkan Fındıklı'yı Ali Turan'ın yerine oyuna alarak yapıyor.

46'Konyaspor'da ikinci yarı başlarken Mücahit Can Akçay yerine Levan Shengelia oyuna girdi.

45'Ali Şansalan'ın işareti ile karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

D.A.Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Fenerbahçe soyunma odasına iki farklı üstünlükle gidiyor.

45'Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Serdar kafayı vurdu fakat top dışarı gitti.

44'İlk yarının sonuna bir dakika ilave edildi.

41'Konyaspor son dakikalarda rakibinin baskısını kırmayı başardı.

38'Ceza sahasının biraz dışında topla buluşan Miya savunma arkasına sarkan Mücahit'i düşündü fakat pasın şiddetini ayarlayamayınca kaleci Altay topu kontrol etmeyi başardı.

35'Sarı lacivertliler bu dakikaya kadar Rodrigues'in bulunduğu sol kanatı çok etkili kullandı.

32'Rodrigues yine sol kanattan geldi ve topu atağa destek veren Hasan Ali'ye bıraktı. Hasan Ali'nin orta şut karışımı vuruşunda top yine dışarı gitti.

32'Ev sahibi ekip yaptığı agresif baskıyla rakibinin oyun kurmasına izin vermiyor.

31'DIŞARI ATTI! Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Sol kanatta hareketlenen Rodrigues bir anda hızlandı ve Skubic'ten sıyrılıp dışarı çevirdi. Vedat Muriqi'in uygun durumda topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

30'Konyaspor'da Moses'a faul yapan Farouk Miya sarı kart gördü.



28'GOL Fenerbahçe rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Ozan taşıdığı topu sol taraftaki Rodrigues'e aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasının hemen dışında bulunan Ozan'ı gördü, Ozan'ın topun gelişine sağ ayağının içiyle yaptığı vuruş skoru 3-1' getirdi.



28'Fenerbahçe'nin ilk golünün sahibi Rodrigues üçüncü golde asisti yapan isim oldu.

26'KRİTİK MÜDAHALE! Ceza sahasına doğru yükselen topu önüne alan Mücahit çaprazdan sol ayağıyla vurdu ama Serdar'dan kritik bir müdahale geldi.

23'İlk dakikalarda topla en çok buluşan isim Fenerbahçe'den Serdar Aziz oldu.

19'Sağ taraftan Isla'nın yaptığı ortada Muriqi kafayı vurdu ancak etkili olamadı.

18'Karşılaşma müthiş bir tempoyla başladı. İlk 16 dakikadan üç GOL çıkarken oyunun hızı da hiç düşmedi.

18'Tedavisi tamamlanan Muriqi yeniden oyun alanında.

17'Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri yıldız futbolcunun tedavisi için oyun alanında.

16'GOL Konyaspor çabuk toparlandı. Sağ kanattan Skubic'in ortasında ön direğe Ömer Ali ve Serdar Aziz birlikte hareketlendi. Son olarak deneyimli savunmacıya çarpan top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu.

14'GOL Ceza sahası dışında topla buluşan Moses dar alanda çok şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldı ve kale sahasına sert bir top yolladı. Savunmadan seken top Zanka'nın önünde kalırken Danimarkalı savunmacı düzgün bir vuruşla skoru 2-0 getirdi.

12'DIŞARI GİTTİ! Fenerbahçe golün ardından da baskısını sürdüyor. Ceza sahasının hemen dışında topu alan Ozan Tufan kaleyi gördü ve vuruşunu yaptı. Ali Turan'a da çarpan top dışarı gitti.

11'Sarı lacivertlileri öne geçiren golde asist Emre Belözoğlu'ndan geldi.

11'GOL Sol kanatta topla buluşan Rodrigues rakibini geçtikten sonra uzak mesafeden çok sert vurdu topu ağlara gönderdi.

9'Konyaspor isabetli paslarla rakibinin baskısını kırmayı başardı.

5'KALECİ VE DİREK! Sol taraftan süratle ceza sahasına giren Rodrigues içeri çevirdi. Muriqi'in tek vuruşunda kaleci Ertuğrul topa müdahale etti ve direğe de çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

4'Fenerbahçe rakip savunmada boşluk arıyor.

1'Moses'ın pasıyla sağ tarafta hareketlenen Isla son çizgden içeri çevirdi ama top kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. randevuda



Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip ile yeşil-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda karşılaşırken aralarında oynanan 36 maçta Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Kanarya, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle cevap verdi.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can

Gol ve asistlerde Fenerbahçe önde

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe gol ve asistlerde gösterdiği performansla Konyaspor'a üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler oynanan 8 müsabakada 13 gol atarken, bu gollerin 9'u asistle geldi. Yeşil-beyazlı takımın ise attığı 10 golün 3'ü asistle oluştu. Fenerbahçe, 8 haftada rakip kaleye 134 şut atarken, Konyaspor 114 şutla sarı-lacivertli ekibin gerisinde yer aldı.

Kruse belirsiz, Dirar yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'un durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat olan Dirar'ın ise tedavisine devam ediliyor.

Max Kruse, Konyaspor maçında yok



Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlığı dolayısıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'dan kötü haber geldi. Dün takım antrenmanlarına başlayan Max Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcu, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kruse, tedavisi dolayısıyla 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na geldi



Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.

Fenerbahçe Konyaspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Konyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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