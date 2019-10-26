Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Christian Pulisic'in 3 gol attığı maçta Burnley'yi 4-2 yendi.

Londra ekibi, ligin 10. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.

Chelsea, 21 ve 45. dakikalarda 21 yaşındaki yıldızı Christian Pulisic'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Christian Pulisic, 56. dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Willian farkı 4'e çıkardı.

Ev sahibi ekip, 86. dakikada Jay Rodriguez ve 89. dakikada Dwight McNeil ile 2 gol atsada yenilmekten kurtulamadı.

Bu skorla Chelsea puanını 20'ye çıkarırken, Burnley 12 punda kaldı.