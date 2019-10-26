Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmıyor. Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı. Serdar Aziz’in durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Başarılı defans oyuncusu sakatlıktan yeni dönmüştü.
Serdar Aziz sakatlandı
26.10.2019 - 23:56 | Son Güncelleme: 26.10.2019 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakatlıktan yeni dönen Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Konyaspor maçının 66. dakikasında sakatlanarak yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı.
Etiketler : Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz,Konyaspor maçı,
658792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658792.aspx
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3
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15
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-7
9
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Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
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Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
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Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
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Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
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9.Hafta Maçları
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Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
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26.10.2019 17:30
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
2
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
3
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
4
Altay
8
4
3
1
5
15
5
Ümraniye
8
4
2
2
4
14
6
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
7
Balıkesirspor
8
4
1
3
2
13
8
Bursaspor
8
5
0
3
1
12
9
İstanbulspor
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2
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1
1
11
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Erzurum BB
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Adana Demirspor
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Boluspor
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2
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8
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Menemen Belediyespor
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2
2
4
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8
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Adanaspor
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1
4
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Osmanlıspor
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