Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u konuk ettiği zorlu mücadeleye sarı-lacivertliler ideal denebilecek bir 11’le çıkarken, Malatya maçında kızaran Serkan Kırıntılı’nın eksikliğini hissediyordu yeşil-beyazlılar. Teknik direktörler açısından da halef-selef karşılaşmasından çok daha fazlasıydı mücadele. Maç öncesi Aykut Kocaman’a sevgi gösterisinde bulunan tribünler başlama düdüğünden sonra Ersun Yanal sesleriyle inletti Kadıköy’ü. Altay ile Zanka’nın hataları pasları tribündekilerin tansiyonunu yükseltse de, kanat oyuncularına kavuşan, orta sahada şiddetli pres uygulayan Fenerbahçe peş peşe gollerle rahatlattı taraftarını. 6’da sol kanattan fırtına gibi ceza sahasına dalan Rodrigues’in ortaya çıkardığı topu Muriç bekletmeden şutladı. Ancak önce Ertuğrul sonra yan direk gole izin vermedi. 11’de Rodrigues kendi işini kendi gördü, Afrikalı yıldızın yaklaşık 25 metreden yolladığı füzeyi Ertuğrul kapattığı köşeden kabul etti: 1-0.

Fener’den kocaman fark

Tribünler golün coşkusunu yaşarken Fenerbahçe de ataklarına hız verdi. 13’te Ozan Tufan’ın sert şutu Ali Turan’a çarparak kornere gitti. 14’te sol çaprazdan seri ve şık çalımlarla çizgiye inen Moses’ın altıpasa çevirdiği topa dokunan Zanka farkı açtı: 2-0. Saracoğlu “üç” tezahüratlarıyla inlerken beklenmedik bir şey oldu. 16’da Skubic’in sağdan ceza sahasına yolladığı topu uzaklaştırmak isteyen Serdar Aziz kendi kalesini vurdu: 2-1. Konya beraberlik için yükleniyordu ki; 28’de Emre’nin başlattığı atakta Ozan taşıdığı topu Rodrigues’e çıkardı. Afrikalının ceza yayında bekleyen Ozan’a geri verdiği meşin yuvarlağı Ertuğrul ancak ağlara gittikten sonra görebildi: 3-1. İkinci yarıya Konya gayretli başlasa bile coşan Fenerbahçe oldu. 78’de ceza sahası ön çizgisinde Volkan’dan çaldığı topu bekletmeden şutlayan Gustavo, Türkiye’deki ilk gol sevincini yaşadı: 4-1. Kapanışı ise Muriç yaptı. Kosovalı yaklaşık 25 metreden inanılmaz bir şutla topu tavana asarak Fenerbahçe’nin kocaman zaferini perçinledi: 5-1.

Tatile gelmedim

Kalitesini konuşturmaya başlayan F.Bahçe’nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, “Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Tatil yapmaya gelmedim. İnsanların bunu görmesi hoşuma gidiyor. Attığım golle takımıma katkıda bulunduğum için mutluyum” dedi.

Böylesi az görüldü

Aykut Kocaman F.Bahçe’nin başındayken 2018 yılında oynadığı hazırlık maçında Boluspor’a 6-2, ligin 2016-2017 sezonundaki 19. hafta maçında da Konyaspor’la Beşiktaş’a 5-1 mağlup olmuştu. Ne ilginçtir ki o maçta Beşiktaş’ın stoperi Tosic, Serdar Aziz’in dün yaptığı gibi kendi kalesini vurmuştu.

İşte bu ayak sesimiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın ardından, “30 yıllık hocalık yaşantımda görmediğim kadar tuhaf sakatlıklar yaşadık. Eksiklerimiz döndükçe, özellikle kanat eksikleri, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Bu maçta takım bütünlüğüyle, yürüdüğümüz yolda bir ayak sesi hissettirdik. Rakibe pozisyon vermedikçe oyuncular daha öz güvenli oynuyor” derken, “Taraftarın bizi doğru anlayacağı ve daha çok destekleyeceği günler başlayacak. Bu mesaj için mutluyuz. Taraftarımızla, camiamızla, kenetlenip yürüdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yanal’ın, basın toplantısı sırasında mikrofonda sık sık sıkıntı olması üzerine, “Ses savunma yapıyor, biz de atak yapıyoruz” esprisi gülüşmelere sebep oldu.