Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona yeni umutlarla giren ancak başkan değişimi gören, ocak ayına kadar da teknik ekibine süre verilen bir Beşiktaş var. Her ne kadar Abdullah Avcı hırs ve isteğinden bir şey kaybetmediğini ve asla istifayı düşünmediğini söylese de bugünkü derbi çok ama çok kritik. Vodafone Park’ta Galatasaray’ı misafir edecek Kara Kartal adına tek ihtimalli bir mücadele. Galibiyet dışındaki bir skor hasta Kartal’a ilaç olmayacak! Ancak eksiklere rağmen olası bir üç puan ise çok şeyi değiştirecek.

Kredisi artacak

Yeni başkan Ahmet Nur Çebi’nin güven duyduğunu ifade ettiği Avcı, galibiyet hâlinde azalan kredisini tekrar artıracak. Benzer durumu lider Alanyaspor’u mağlup ettiğinde de yaşamıştı. Aksi takdirde ise iş, görevi bırakmalara ve kan değişimine kadar gidebilir. Ayrıca galibiyette takımın da kendine olan güveni geri gelecek.

Belki de tarihinin en iyi ve kaliteli kadrosunu oluşturan ancak şu ana kadar sahada takım görüntüsü sergileyemeyen bir Aslan... Fatih Terim yönetiminde hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçları alamayan, aynı zamanda sıklıkla saha dışı problemlerle de uğraşan Cimbom, Beşiktaş’a karşı kritik bir sınav verecek. Rakibine göre ligde kısmen iyi durumda olan ve üst sıralarda bulunan Aslan da, Vodafone Park’taki mücadelede galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Çünkü karşısında yaralı ve çok eksiği bulunan bir Beşiktaş olacak.

Zirveye tutunacak

Muhtemel bir galibiyette, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular kendine gelecek ve zirve yarışından uzaklaşmayacak. Ancak beraberlik ve yenilgi durumunda ise Aslan’da her geçen gün artan eleştirinin şiddeti daha da yükselecek. Fatih Terim’in oyuncu tercihleri ve taktik planları masaya yatırılacak.