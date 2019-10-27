Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nın dün özel bir misafiri vardı. O da Fenerbahçe Kulübü üyeliğinde 25. yılını dolduran ve Yüksek Divan Kurulu Üyeliğine hak kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçmiş dönemlerde toprak sahada futbol oynadıklarını ancak şu anda Türkiye’nin dört bir yanında statların çim ve birçok ülkeyle mukayese edilemeyecek derecede iyi olduğunu belirterek “Nerelerden nerelere geldik” dedi. Yatırımların ardından artık netice almak gerektiğini vurgulayan Erdoğan “Önem ve öncelik vermemiz gereken bundan sonra bir diğer alan okullardır. Şimdi Kenan Evren Lisesi, inşallah buradan artık şöyle vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz” ifadesini kullandı.

Daha da ileriye...

“Yatıp kalkıp hep futbol diyoruz ama şimdi düşünün bir Fenerbahçe’nin artık basketteki başarısı yadsınamaz” diyen Cumhurbaşkanı “Bu başarıyı bizim devam ettirmemiz lazım. Aynı şekilde yüzmede Fenerbahçe’nin bir farklılığı var, bunu artırarak devam ettirmeli diye düşünüyorum. Bize göre bir kulüp bütün branşlardaki başarılarıyla taşıdığı ismi hak eder. İnşallah Fenerbahçemizin bu konudaki öncü rolünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

DEVİR İŞLEMİ TAMAM

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan zirvesinde camiaya müjde verdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Kenan Evren Lisesinin devriyle alakalı, “Aziz Yıldırım’ın başlattığı ve 17 yıldır devam eden bir sürecin sonuna geldik. Lisenin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşti” dedi.

KÜÇÜK’TEN ESPRİLİ SORU

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 1998’de Aziz Yıldırım’a bir oy farkla kaybettiği seçimi hatırlatıp “O bir oya daha sonra 500 üye sahip çıktı. Oyun gerçek sahibini 21 yıldır arıyorum. Siz de o kongrede oy vermiştiniz. O bir oy belki sizindir Sayın Başkan” dedi.