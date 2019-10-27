Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, "Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sumudica, takımda bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. Ligin zirvesinde yer alan takıma karşı mücadele verdiklerini belirten Sumudica, rakiplerinden daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarı sonuna kadar en az 9-10 puan daha almaları gerektiğini aktaran Sumudica, şöyle konuştu:

"Burada bize karşı kazanmak gerçekten çok zor. Bunu da bugün gördünüz. Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım. Eğer takım ligde kalırsa benimle alakalı yorum yapan gazetecinin karakteri varsa kendisi de umarım benim bu bahsimi görür. Biz takımı ligde tutarsak kendisi de gazeteciliği bıraksın. Ben de onun cevabını bekleyeceğim."

EROL BULUT: OLMAYAN FAULDEN YEDİĞİMİZ BİR GOL VAR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasman karşılaşmasına çıkacaklarını bildiklerini ifade etti.

Gaziantep FK'nin geç kurulmasına rağmen iyi bir takım oluşturduğunu dile getiren Bulut, "Bugün buradan 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Uzatmalarda yediğimiz bir gol var. Olmayan faulden yediğimiz bir gol var. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilmiş olsaydık buradan galip ayrılırdık. Bunu başaramadık ve ondan sonra baskı yiyorsunuz. Aslında rakibimiz de çok fazla pozisyon bulmadı. Olmayan faulden yediğimiz gol, bizi üzdü." ifadelerini kullandı.