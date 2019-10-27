Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Taksim Gezi Park'ında toplanan 2 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, deplasman tribününe alındı. Saat 15.00'te parkta toplanan Galatasaray taraftarı, iki ayrı güvenlik noktasında üst araması ve bilet kontrolünün ardından saat 16.30'da Beşiktaş Park'ta kendilerine ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

İzdiham olmaması adına kolluk kuvvetleri birkaç güvenlik noktası oluşturarak, taraftarların bölüm bölüm stada girişlerine izin verdi.