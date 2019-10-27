Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Göztepe ceza sahası içinde Kaleci Beto'nun Aytaç'a yaptığı müdahale sonrasında, Hakem Ümit Öztürk VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.
52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Quaresma, takımını öne geçiren golü attı. 1-2
73. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Berkan'ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.
77. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında dışından vuran Mustafa, topu ağlara gönderdi. 1-3
79. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, defanstan kornere çıktı.
89. dakikada sağ kanattan gelen Yusuf'un ceza sahasının dışından vurduğu şutu Kaleci Beto oyun alanına çeldi.
90+3. dakikada İlhan'ın verdiği ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, toplu ağlarla buluşturdu. 1-4
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çiçek xx, Osman Gökhan xx
Göztepe: Beto x, Gassama xx, Titi x, Alpaslan x, Berkan xxx, Poko ? (Reis dk. 15 xx), Soner x (Deniz dk. 59 x), Halil x (Yasin dk. 74 xx), Mosorro xx, Serdar xx, Jerome x
Yedekler: Göktuğ, Leo, Murat, Borges, Castro, Batuhan, Ege
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Hafez xx, Sadiku x (Khalili dk. 80 ?), Aytaç xx, Quaresma xx (İlhan dk. 88 ?), Hajradinovic xxx, Koita xx (Yusuf dk. 74 xxx), Mustafa xxx
Yedekler: Ramazan, Veigneau, Fernandes, Özgür, Uğurcan, Heintz, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Hajradinovic (dk. 27), Quaresma (dk. 52), Mustafa (dk. 77), Yusuf (dk. 90+3) (Kasımpaşa), Berkan (dk. 45+3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Alpaslan, Beto, Halil, Berkan (Göztepe), Quaresma, Sadiku, Hajradinovic (Kasımpaşa)