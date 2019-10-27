Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

43' Galaatasaray'da Feghouli çalımlarla ceza alanı içine girdi! Son anda savunmada Elneny rakibine şut şansı vermedi.

38' Beşiktaş'ta Lens, Diaby'nin koşu yoluna pasını bıraktı. Diaby kontrol edebilse büyük tehlike olacaktı ancak top Musler!'da kaldı.

30' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı!

26' Galatasaray'da Feghouli sağ kanatta hareketlendi. Feghouli'nin ceza alanı içindeki Andone'ye pasında Rumen futbolcu gelişine vurmak istedi top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

19' Beşiktaş'ta Umut Nayir sağ kanatta bomboş kaldı. Ceza alanı içine girdi açı bulmak isterken son anda Luyindama topa ayak koydu ve tehlikeyi önledi.

14' Galatasaray atağında Babel ceza sahası dışından vuruşuun yaptı, top Vida'dan döndü.

12' Ani gelişen Galatasaray atağında, Babel seri çalımlarla ilerlemek istedi ama Beşiktaş savunması izin vermedi.

10' Bu kez diaby sağ kanattan ceza alanı içine sokuldu. Çaprazdan vuruşunda Muslera üzerine gelen topta hata yapmadı.

9' Beşiktaş'ta Caner orta alanda kaptığı topla sol kanada yöneldi. Ceza alanı içine ortasında Galatasaray savunması Umut Nayir'a vuruş şansı vermedi.

1' Beşiktaş hızlı başladı. 38 saniyede sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Umut Nayir'in yerden sert vuruşu Muslera'da kaldı!

1' Karşılaşma başladı.



İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone



DERBİ MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Jean Michael Seri yedeğe çekilirken, oğlu ameliyat edilen Ryan Donk ise kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide bu futbolcuların yerine Mario Lemina ile Sofiane Feghouli forma giydi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Lemina, Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde ise Seri'nin yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.



- Falcao yine kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Ömer Bayram derbinin kadrosunda bulunmadı.



- Belhanda ilk 11'de

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarla gerginlik yaşayan Younes Belhanda, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı.

Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki gösteren Belhanda, daha sonra özür dilemişti.

Vodafone Park'ta karşılaşmayı takip eden Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarların sadece Belhanda'yı tribüne çağırmaması dikkati çekti.



- Babel eski takımına karşı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi.

İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi.



Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçını TBMM Başkanı Mustafa Şentop da izledi. Şentop'u Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribündeki yerini aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de derbi maçı takip etti.

- Beşiktaş'ta 5 değişiklik

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti.

Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.

- Gökhan Gönül 3 maç sonra

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, 3 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında görev alan Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarının yanı sıra Avrupa'daki Braga karşılaşmasında forma giyememişti.



- Umut Nayir ilk kez

Beşiktaş'ta forvet hattında görev yapan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği ama Bursaspor'a kiralık olarak gönderdiği Umut, derbi maçta takımının gol umudu oldu. Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna giren Umut, Braga karşılaşmasında da sonradan oyuna girerek takımının tek golünü atmıştı.





- Elneny'nin yanında Hutchinson görev yaptı

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçta savunmanın önünde Muhammed Elneny ile Hutchinson görev yaptı. Braga maçında yedekler arasında yer alan Hutchinson, derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı. Hastalığı nedeniyle Braga karşılaşmasında kadroda yer alamayan Diaby ise Ljajic'in yerine hücuma katkı vermeye çalıştı.

Braga maçında yedek kalan Lens de derbi maçta orta sahanın sağında oynadı. Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın yanı sıra genç oyuncular Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin, yedekler arasında yer aldı.

- Çebi yönetiminde ilk derbi

Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı.

Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

- Stat doldu

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel'e maç öncesi tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim'in maç öncesinde bir araya gelip tokalaşmaması dikkati çekti.

Derbi maçta özel konuk

Derbi mücadelesinde Vodafone'un robotu Veysi de yer aldı. Maç için Vodafone Park'a gelen siyah-beyazlı oyuncuları karşılayan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone Park'a hoş geldiniz." dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Ardından, saha kenarında taraftarlara selam veren Robot Veysi, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra Vodafone locasına gitti. Robot Veysi, loca katındaki misafirlere de "Vodafone Park'a hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, ısınmak için sahaya Vodafone İstanbul Maratonu logolu, üzerinde bu yılın teması olan "Çocuklar için koş" yazılı tişörtler giyerek çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi sahaya "İklim değişikliğinin farkında mısın, yerküreye saygı" yazılı pankartla çıktı.