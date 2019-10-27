Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, takımda bazı ufak değişikliklere gitti. Terim, son oynanan Real Madrid karşılaşmasının 11’ine göre 2 farklı isme şans verdi. Sistemde de değişiklik yapan deneyimli teknik adam, Ryan Donk ve Jean Michael Seri’nin yerlerine Mario Lemina ve Sofiane Feghouli’yi görevlendirdi.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli ve Andone 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan VE Emre Mor yer aldı.

Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise kadroda bulunmuyor.