Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, takımda bazı ufak değişikliklere gitti. Terim, son oynanan Real Madrid karşılaşmasının 11’ine göre 2 farklı isme şans verdi. Sistemde de değişiklik yapan deneyimli teknik adam, Ryan Donk ve Jean Michael Seri’nin yerlerine Mario Lemina ve Sofiane Feghouli’yi görevlendirdi.
Sarı-kırmızılılar derbiye; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli ve Andone 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan VE Emre Mor yer aldı.
Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise kadroda bulunmuyor.
Fatih Terim’den 2 değişiklik
27.10.2019 - 19:47 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Real Madrid maçına göre Beşiktaş 11’inde 2 değişiklik yaptı.
Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, takımda bazı ufak değişikliklere gitti. Terim, son oynanan Real Madrid karşılaşmasının 11’ine göre 2 farklı isme şans verdi. Sistemde de değişiklik yapan deneyimli teknik adam, Ryan Donk ve Jean Michael Seri’nin yerlerine Mario Lemina ve Sofiane Feghouli’yi görevlendirdi.
Etiketler : Fatih Terim,
658931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658931.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
4
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
5
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
6
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
7
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
8
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
9
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
10
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
11
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
12
Göztepe
8
2
3
3
0
9
13
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
14
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
15
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
16
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
4
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
5
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
9
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
12
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
13
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
16
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor 3 - 0 Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay 0 - 2 Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor 3 - 1 Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor