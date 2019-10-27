Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçını hakem Mete Kalkavan yönetti. Kalkavan mücadelede toplam 5 kez kartına başvurdu. Mete Kalkavan çıkardığı 3 sarı kartı sarı-kırmızılı futbolcular; Ryan Babel, Marcao ve Mariano’ya ve bir de siyah-beyazlılardan da Necip Uysal ve Caner Erkin’e gösterdi.
Mete Kalkavan’ın derbi raporu
27.10.2019 - 21:00 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş-Galatasaray maçını yöneten hakem Mete Kalkavan mücadelede 5 kez sarı kartına başvurdu.
Etiketler : Beşiktaş,Galatasaray,mete kalkavan,
658944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658944.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
4
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
5
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
6
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
7
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
8
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
9
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
10
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
11
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
12
Göztepe
8
2
3
3
0
9
13
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
14
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
15
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
16
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
4
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
5
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
9
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
12
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
13
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
16
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor 3 - 0 Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay 0 - 2 Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor 3 - 1 Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor