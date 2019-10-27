Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçını hakem Mete Kalkavan yönetti. Kalkavan mücadelede toplam 5 kez kartına başvurdu. Mete Kalkavan çıkardığı 3 sarı kartı sarı-kırmızılı futbolcular; Ryan Babel, Marcao ve Mariano’ya ve bir de siyah-beyazlılardan da Necip Uysal ve Caner Erkin’e gösterdi.