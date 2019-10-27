Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın tek golünü atan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından tribünlere 3’lü çektiren isim oldu. Maçın 82. dakikasında yerini Güven’e bırakan ve mücadelenin bitmesini yedek kulübesinde heyecanla bekleyen Umut Nayir, Mete Kalkavan’ın son düdüğü çalmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, maçın ardından da tribünlere çağrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Umut Nayir, siyah-beyazlılara maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu.
Umut golü attı, maç sonu 3’lüsünü çektirdi
27.10.2019 - 21:05 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı mağlup ettiği mücadelenin 69. dakikasında siyah-beyazlıların golünü atan Umut Nayir, maçın ardından tribünlere 3’lü çektirdi.
Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın tek golünü atan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından tribünlere 3’lü çektiren isim oldu. Maçın 82. dakikasında yerini Güven’e bırakan ve mücadelenin bitmesini yedek kulübesinde heyecanla bekleyen Umut Nayir, Mete Kalkavan’ın son düdüğü çalmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, maçın ardından da tribünlere çağrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Umut Nayir, siyah-beyazlılara maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,umut nayir,
658947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658947.aspx
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Çaykur Rizespor
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Antalyaspor
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3
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11
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Göztepe
8
2
3
3
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Beşiktaş
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2
3
3
-2
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Ankaragücü
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-7
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15
Denizlispor
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2
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-3
8
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Kasımpaşa
8
2
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4
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Gençlerbirliği
8
1
3
4
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Kayserispor
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0
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4
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S.
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O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
4
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
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5
Fatih Karagümrük
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Altay
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3
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Bursaspor
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6
0
3
2
15
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Keçiörengücü
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3
5
1
1
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İstanbulspor
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Boluspor
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2
2
5
-2
8
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Osmanlıspor
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