Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbi öncesi artık tartışılmaya başlanan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray zaferiyle derin bir nefes aldı. Maçın ardından soyunma odasına büyük sevinçle giren ve galibiyeti oyuncularıyla birlikte kutlayan Avcı, “Eleştiri her zaman olacak, bizim için de olacak! Oyun olarak, performans olarak, oyuncu tercihi olarak. Ben, Beşiktaş kararımı verirken bu taraftar ve oyun içerisindeki baskı beni çok heyecanlandırdı. Bu maç için bu mesajları aldım” derken, “El ele tutuşan, hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan ve yapabildiklerinin maksimumunu yapan bir takım vardı sahada. Rakipten 7 km fazla koşmak kolay bir şey değil” sözlerini kullandı.



> Taraftar muhteşem

Avcı şöyle devam etti: Yarış içerisinde zaten Beşiktaş olacaktı ama bu herkes için bir mesaj oldu. Sezon başından bu yana yaşadığımız talihsizlikler de vardı. Muhteşem taraftarı, bu desteği verdiği sürece bu takım da son ana kadar bu mücadeleyi verecek. Gökhan Gönül’ün sakatlığı vardı, sabah karar verdik ve kendisi çok oynamak istedi, son bölümde kramplar girdi, Necip’i almaya karar verdik. Umut da öyle, algısı çok yüksek ve oynamak istiyor. Bugün bizim için mutlu, güzel bir derbi anısı yaşadık. Taraftarımıza yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum...



ÇEBİ’NİN İLK ZAFERİ

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ilk derbisinde ilk zaferini yaşadı. G.Saray’ın patronu Mustafa Cengiz’in ise stattan moralsiz ayrıldı.



ÜÇ MAÇ SONRA...

Gönül geri döndü

Sakatlığını atlatan Gökhan Gönül sonunda formasına kavuştu. Ligde en son 6. haftadaki Trabzonspor deplasmanında forma giyen tecrübeli futbolcu, Wolverhampton maçında sakatlandıktan sonra ligde ve Avrupa’da üst üste toplam üç maçta formadan uzak kalmıştı.