Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da pek alışık olunmayan durumlar ve açıklamalar var... Beşiktaş derbisi sonrası Fatih Terim “değişim ve yeni takım kurma” sözünden bahsederken hemen sonrasında sıcağı sıcağına kulüp doktorundan açıklama geldi. A Takım doktoru Yener İnce, basın mensuplarına Radamel Falcao’nun durumu hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar sakat olduğu belirtilen dünyaca ünlü forvet konusunda şoke etti.



> 20 gündür yok

İnce “Falcao’nun tedavisi tamamlandı. Oynaması risk teşkil etmiyor ama oyuncunun da istemesi lazım. Falcao ağrıları olduğunu söylüyor onu zorla sahaya süremeyiz. Takım içerisinde Falcao’nun ağrılarına benzer ağrıları olanlar var ama oynuyorlar. Falcao’nun istemesi lazım” ifadesini kullandı. Kolombiyalı forvet aşil tendonundaki ağrısı sebebiyle 20 gündür takımla çalışmalara katılamıyordu.



AVCI-TERİM SOĞUKLUĞU

Hocalar tokalaşmadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray’ın çalıştırıcısı Fatih Terim’in maç öncesinde bir araya gelip tokalaşmaması dikkati çekti. Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren iki teknik adam, G.Saray’ın evinde Başakşehir’i 2-1 yendiği ve büyük olayların yaşandığı maçtan sonra birbirleri hakkında olumsuz ifadeler kullanmıştı. Avcı maçın ardından, “Geçen sezon Telekom’da nasıl karşılandıysam ben de o şekilde karşıladım” açıklaması yaptı.