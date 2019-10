Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER - Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan ve uçurumun kıyısında gezen Beşiktaş ile Galatasaray için Dolmabahçe’deki mücadele hayatî anlam taşıyordu. Kazananın karanlık tünelden çıkacağı karşılaşma tıka basa dolu tribünler önünde çok tempolu başladı. Taraftarlarının büyük desteğini arkasına alan Beşiktaş ilk 10 dakikada Umut, Lens ve Diaby ile yakaladığı net fırsatları gole çeviremedi. Oyunu 15. dakikadan sonra dengeleyen Galatasaray ilk tehlikeli atağını 26. dakikada geliştirdi. Andone’nin ceza sahası içinden çektiği şut üstten auta çıktı. Sarı-kırmızılılar devrenin son 30 dakikasında topa daha çok sahip olan taraftı ancak hücumda üretkenlikten uzaktı.



> Amansız baskı

Beşiktaş ikinci yarıya da çok hızlı başladı. Diaby’nin aşırtma vuruşunu Muslera parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Lens’in yerine 64’te oyuna giren Ljajic göbeğe, Diaby ise sağ kanada geçti, Kartal daha bir hareketlendi. İkinci yarının başından itibaren rakip kaleye amansız bir baskılı uygulayan Beşiktaş aradığı golü 69’da buldu. Caner soldan usta işi ortaladı, Umut Nayir kafayla Muslera’yı sağından avladı: 1-0. Fatih Terim, Adem Büyük ve Seri’yi de oyuna alarak son kozlarını oynasa da kalan sürede skor değişmedi. Derbiden üç puanla ayrılan Beşiktaş üzerindeki kara bulutları dağıttı.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR MAÇ SONRASI KENDİNDEN GEÇTİ

Vodafone’da bayram

Ligde işler kötü gidiyordu. Üstüne üstlük Avrupa Ligi’nde hafta içinde bir de Braga mağlubiyeti gelmişti. O maça topu topu 15 bin taraftar gelmişti. Siyah-beyazlılar dünkü derbide ise Vodafone Park tribünlerini tamamen doldurdu. Gelen galibiyet haftalardır kelimenin tam anlamıyla acı çeken siyah-beyazlı taraftarları sevinçten kendinden geçirdi. 90 dakikanın bitimiyle birlikte saha içinde sevinç yumağı oluşturan Beşiktaşlı oyuncular, tek tek tribünleri gezerek taraftarları selamladı. Umut Nayir taraftarlara üçlü çektirdi. Bu arada Beşiktaş tribünlerinde, eski tribün lideri merhum Mehmet Işıklar (Optik Başkan) için “Çok sevdik be abi” pankartı açıldı.



Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Caner Erkin ikinci yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



UMUT NAYİR: ÖZEL BİR MAÇ

Ayaklanıyoruz!

Attığı golle derbiye damgasını vuran Beşiktaş’ın genç forveti Umut Nayir, “Benim için özel bir maç. Hafta içi Vodafone Park’taki ilk golümü bulmuştum. Bugün de derbilerde ilk golümü buldum. Kazandığımız için çok daha mutluyum çünkü önce gol attığım maçlarda kazanamamıştık. Derbi galibiyeti büyük camiaları ayaklandırmak için basamak olabilir, öyle olması için çalışacağız” şeklinde konuştu.



KARTAL YENİLMİYOR

Aslan’a geçit yok

Beşiktaş, iç sahada Galatasaray’a yenilmiyor. Evinde Galatasaray’a son olarak 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmada 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ardından rakibiyle oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı.



REBOCHO ÇOK MUTLU

Bugün benim günümdü

Beşiktaş’ta göz dolduran Rebocho, “Ligde ilk defa 11’de oynama şansı buldum. Üstüne bir de galibiyet geldiği için çok mutluyum. Bugün benim günümdü diyebilirim. Hocamız bilmeli ki her zaman güveneceği bir oyuncusu görev almak için bekliyor” dedi.



KARIUS SIRRI SÖYLEDİ

Herkes çok inandı

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius derbi sonrası, “Herkes inandı. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Takım gibi oynadık. Her şeyi birlikte yaptık. Her zaman böyle olmalı. Bugünden itibaren çok iyi, yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



TAKIMI KARŞILADILAR

Ümraniye’ye koştular

Beşiktaş taraftarları zaferin ardından Ümraniye’ye koştu. Takım otobüsünü karşılayan taraftarlar futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulunurken, şampiyon tezahüratları yaptı. Türkiye’nin birçok şehrinde de siyah-beyazlı taraftarlar sokaklara döküldü.