Sezon başından bu yana kötü olan ve umut vermeyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası içini dökmeye çalıştı ama tam olarak “operasyon kapıda” dedi. “Oyunu değerlendirmeden G.Saray’ı değerlendirelim” diyen Terim her şeyin farkında olduklarını ifade ederek “Taktik, oyuncu değişiklikleri hepsinin farkındayız. Bir yerden başlarsak eşiği geçeriz diye ısrarım vardı ama yanılmışım. Olmuyor. Ben varken kimseye kabahat bulmam sorumlu benim” diye konuştu.

> Bedel ödüyoruz

Maç sonu gergin olan Terim “Galatasaray gibi mücadele etmeliyiz” derken devamında da “Gerek ligde gerek Avrupa’da böyle oynamaya devam etmeyeceğiz. Bir bedel ödeyen varsa benim. Birinin canı yanıyorsa benim canım yanıyor. Değişmesi gerekenleri değiştireceğiz. Bunu herkes için söylüyorum. Bazılarına son şanslarını verdik. Ocak ayına kadar bizimle olacaklar ama forma giyemeyecekler. Bundan sonra herkes oynayacak. Belki 17-18 yaşındaki gençleri sahada görebilirsiniz” dedi.



> Sancılı olacak

“Seneye yeni bir takım kurmak zorundayız” ifadesini kullanan Fatih Hoca “Ümit ediyorum ki düşündüklerimi yapabilirim. Bu takımda son şampiyon takımın 5-6 oyuncusu var ama artık bunları düşünmenin zamanı değil. Biz Ocak’a kadar sonra da Mayıs’a kadar böyle devam etmek zorundayız. Önümüzde bizi zorlu bir süreç bekliyor ve biz bu süreci atlatacağız. Bu değişim sıcak ve sancılı olacak. Allah yardımcımız olsun. Sonuç olarak bir şeylerin değişeceğine emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.



GECENİN DUYGUSAL ÖZETİ LEMINA’DAN:

Utanıyorum

“Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu performansımızdan dolayı utanıyorum”

Sarı-kırmızılı takımın sezon başı transferlerinden olan Lemina’dan Beşiktaş derbisi sonrası şaşırtan bir açıklama geldi. Fatih Terim’in on birde şans verdiği ve ikinci yarıda kenara aldığı Lemina derbiyle ilgili değerlendirmesinde “Çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzgünüm. Buraya gelen taraftarımız adına üzgünüm. Bu performansımızdan dolayı utanıyorum. Burada bireysel değil takım olarak konuşmamız gerekiyor. Kendi performansımı da değerlendirmenin bir anlamı yok” ifadesini kullandı.



Babel’e büyük tepki

Beşiktaş’ta üç yıl forma giydikten sonra Fulham’a transfer olan ve sezon başında Galatasaray’a imza atan Ryan Babel’e Vodafone Park’ta büyük tepki vardı. Topu ayağına her aldığında ıslıklanan Hollandalı futbolcu maç öncesi sarı-kırmızılı tribünlere üçlü çektirdi.



RİZE’YE KARŞI YOK

Marcao cezalı

Galatasaray hem derbiyi kaybetti hem de bir oyuncusunu... Stoper bölgesinin değişmezlerinden olan Marcao sarı kart sınırındaydı ve dün kart gördü. Brezilyalı stoper önümüzdeki hafta Türk Telekom’da oynanacak Rize mücadelesinde cezalı duruma düştü.



TARAFTAR ÇAĞIRMADI

Belhanda’ya tavır

Real Madrid maçında oyundan çıkarken Galatasaray taraftarına küfür eden ve ardından hafta içinde özür dileyen Younes Belhanda, Beşiktaş derbisinde on birdeydi. Vodafone Park’ta taraftar tüm takımı çağırıp alkışlarken bir tek Belhanda’ya destek verilmedi.